Kasım Süleymani kimdir? ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberlerinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani neden öldürüldü? İşte cevaplar...

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kirman eylanetindeki Rabor şehrinde dünyaya geldi. Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı ve bu dönemde Kirman'a taşınıp inşaatlarda çalışmaya başladı.

1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askerî alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa bir süre sonra yükselmeye başladı.

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