Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.
Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.
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