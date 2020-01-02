Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.