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  • 03.01.2020 02:17
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 02:17

Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var

yönetimi, Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı!

yönetimi, Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

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