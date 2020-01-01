Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Amerikan vatandaşının kaçırılmasının ardından Washington yönetimi, Suriye ve Irak'ta Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen Irak Hizbullah'ını vurmuştu.

Bu hava saldırılarının ardından en az 28 kişi ölmüş, 48 kişi de yaralanmıştı.

PROTESTOLAR ARTTI

ABD'nin hava operasyonunun ardından başkent Bağdat'ta öfke bir anda yükseldi. İran destekli örgüt olan Haşdi Şabi'ye ait milisler, ABD Büyükleçiliğini basarak binayı ateşe verdi.

ABD BAŞKANINDAN "UYARI DEĞİL BU BİR TEHDİTTİR" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, elçiliğe yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak, "İran, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nde herhangi bir kayıp durumunda ağır bir bedel ödeyecek. Bu bir uyarı değil, bir tehdit. Yeni Yılınız Kutlu Olsun!" dedi.

AMERİKAN HELİKOPTERLERİ HAVALANDI

Dün gece Amerikan Hava Kuvvetlerine ait saldırı tipi helikopter Apache'ler, flare atarak alçak uçuş gerçekleştirmişti.

TRUMP'A ÇOK SERT CEVAP

Trump'a cevap ise İran dini lider Ali Ayetullah Hamaney'den geldi. ABD Başkanının tweet'ini alıntılayarak son dakika bir mesaj paylaşan Hamaney, "Bu adam Bağdat'taki olaylar yüzünden İran'ı sorumlu olarak görüyoruz diye tweet attı ve İran'a yanıt vereceğiz dedi Birincisi: Hiçbir şey yapamazsın... İkincisi: Eğer mantıklı olsaydınız -ki değilsiniz- Afganistan, Irak ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçlardan dolayı milletlerin sizden nefret ettiğini anlardınız" dedi.





"GEREKİRSE VURACAĞIZ"

Bu mesajının ardından bir tweet daha atan Hamaney, "İslam Cumhuriyeti meydan okumaya ve savaşmaya karar verirse, bunu kesinlikle yapacaktır. Savaşlardan yana değiliz, ancak İran ulusunun çıkarlarını, haysiyetini ve görkemini şiddetle savunuyoruz. Eğer birisi bunu tehdit ederse, tereddüt etmeden onlarla yüzleşeceğiz ve onları vuracağız" ifadelerini kullandı.

"ELÇİLİK ÖNÜNDEN ÇEKİLİN" TALİMATI

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu.