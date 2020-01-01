ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor! Bölgeye girişler kapatıldı

"ABD'yle güvenlik anlaşması iptal edilsin" çıkışı

Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis'te imza toplamaya başladıklarını söyledi.