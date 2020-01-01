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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor! Bölgeye girişler kapatıldı

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.

01.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:31
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.

Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

"ABD'yle güvenlik anlaşması iptal edilsin" çıkışı
Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis'te imza toplamaya başladıklarını söyledi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

Hazali, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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