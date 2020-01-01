ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor! Bölgeye girişler kapatıldı
ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.
01.01.2020 12:21
- Son Güncelleme: 01.01.2020 12:31
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.
Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.
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