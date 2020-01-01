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  • 01.01.2020 09:46
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:51

Son dakika: helikopterleri, Büyükelçiliği üzerinde uçuş yaptı

Son dakika haberi... Haşdi Şabi mensupları 'ta Büyükelçiliğini kuşatırken, ABD helikopterleri büyükelçilik üzerinde uçuş yaptı. ABD helikopterleri, yanıcı madde atarak cuların gitmesini talep etti.

Dünyanın gözü orada! ABD helikopterleri...
'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısını eden Haşdi Şabi mensupları, ABD'nin 'taki Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi. Olayların ardından ABD helikopterleri Büyükelçilik binası üzerinde uçuş yaptı. ABD helikopterleri, yanıcı madde atarak protestocuların gitmesini talep etti.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tutmuştu. İran ise Trump'ın suçlamalarını sert bir dille reddetti.



ABD, Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesinin Büyükelçilik binasına gönderildiğini açıklamıştı. Kuveyt'ten gönderilen Amerikan deniz piyadelerinin büyükelçilik binasına ulaştığı öğrenildi.

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