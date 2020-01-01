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Iraklılar ABD elçiliğini yaktı

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binayı yaktı. Elçilik çalışanları ve büyükelçi binadan elçilik çalışanları ve büyükelçi binadan kaçtı.

Iraklılar ABD elçiliğini yaktı

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binayı yaktı. Elçilik çalışanları ve büyükelçi binadan elçilik çalışanları ve büyükelçi binadan kaçtı.

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