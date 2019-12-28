Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında Google ile Pentagon arasında yaşanan savaşı ele aldı.



İşte Diler'in o ifadeleri:



Avrupa'da 18 ülke Google'a ceza kesti.

Pentagon ile Google'ın gerilmesine neden olan konu ise Libya.

Pentagon, Google'ın çok özel ve gizli bir programını Libya için kullanmak istedi.

Libya'daki gelişmeler, ABD için çok önemli. Hafter'in bölgedeki etkinliği Pentagon'un Libya'nın geleceğini yönlendirmesi hazine kadar değerli. Ancak Google, Pentagon'a bir rest daha çekti. Libya'da özellikle Türkiye'nin aktif hale gelmesi, Akdeniz anlaşması, Libya'nın iki kentine asker gönderecek olması Pentagon'da Google'ı hedef haline getirdi.







Çünkü Google, askeri bir sistemdir. Açıklanmayan ama Pentagon tarafından kullanılan özel sistemleri, NSA'de dahi yok. O nedenle Google, Rothschild ailesinin emri ile baskısı ile Pentagon'la olan ortaklığını bitirme noktasına getirdi!

Arap Baharı'nı Pentagon, Google üzerinden yönlendirdi. Birçok ülkede Google üzerinden ayaklanma başlatan Pentagon, bu büyük gücün elinden gitmesinden rahatsız. Buna izin vermek niyetinde de değil.

Google'ın en güçlü olduğu ülkeleri incelediğinizde karşınıza Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor. Şimdi Pentagon'un elindeki en önemli istihbarat gücünün kaybolmasına sessiz kalmayacağını biliyoruz.

Trump, Google'ı savunacak, Pentagon şirketi zor durumda bırakacak.

Google'ın, Android uygulamasını Çinli markalara yasaklayacağını açıkladığını hatırlıyoruz.

Bu büyük baskı altındaki Google'ın açıklamasıydı.







Ancak asla böyle bir adımın atılmayacağı, Çin'e bildirilmişti. Pentagon'un kullanıcıların konum bilgisine ulaşmak için Google Maps vb. GOOGLE uygulamalarının yüklü olduğu Android ya da IOS telefonlarına ulaşması, birçok suikastın başarıyla sonuçlanmasını sağlıyordu.

Pentagon'un CIA üzerinden son kez kullandığı bu yöntemle James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'da infaz edildi..



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