

Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'da ölü bulundu. Mesurier'in ölümündeki sırrı aydınlatacak önemli görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde LeMesurier, öldüğü andan6 saat kadar önce evineçok yakın mesafedekitekel bayisinden eşi vekendisine ikişer paketsigara alırken görülüyor.Daha sonra kanlariçinde yerde cansızyatarken bulunuyor.Bu iki görüntü ile ilgilien dikkat çekici ayrıntıise Le Mesurier 'in eşi İsveç uyruklu'ın, ajanın ilaçalıp uyuduğu yönündekiifadesinin aksine tekelbayisine girdiği kıyafetleölü bulunduğu andakikıyafetlerinin aynıolması.İngiliz ajan, tekel bayisine beyaz bir gömlek, krem rengi pantolon, kahverengi bir kemer ve krem rengi bir ayakkabı ile giriyor. Kolunda ise Rolex marka bir saat var. Tek fark, ajanın ayakkabılarının olmaması. Bu durum Winberg'in ifadesindeki ciddi bir çelişkiyi gözler önüne sermiş oluyor.Mesurier'in evin penceresinden çıktığı ve atladığı yer arasında 10 metre mesafe var. Ajanın atlamadan önce bir başkasının zoruyla veya kendi başına 10 metre kadar yürüdüğünü gösteriyor. Evin çevresinde yapılan araştırmalar İngiliz ajanın sır dolu ölümündeki kimi belirsiz noktaları aydınlatacak nitelikte... Emma Hedvig Christina Winberg , hakkında yurt dışına çıkma yasağı konmuştu.