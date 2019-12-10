Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'da ölü bulundu. Mesurier'in ölümündeki sırrı aydınlatacak önemli görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Le Mesurier, öldüğü andan 6 saat kadar önce evine çok yakın mesafedeki tekel bayisinden eşi ve kendisine ikişer paket sigara alırken görülüyor. Daha sonra kanlar içinde yerde cansız yatarken bulunuyor.
Bu iki görüntü ile ilgili en dikkat çekici ayrıntı ise Le Mesurier'in eşi İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg'ın, ajanın ilaç alıp uyuduğu yönündeki ifadesinin aksine tekel bayisine girdiği kıyafetle ölü bulunduğu andaki kıyafetlerinin aynı olması.
AYAKKABISI YOK!
İngiliz ajan, tekel bayisine beyaz bir gömlek, krem rengi pantolon, kahverengi bir kemer ve krem rengi bir ayakkabı ile giriyor. Kolunda ise Rolex marka bir saat var. Tek fark, ajanın ayakkabılarının olmaması. Bu durum Winberg'in ifadesindeki ciddi bir çelişkiyi gözler önüne sermiş oluyor.
BAŞKASININ ZORUYLA!
Mesurier'in evin penceresinden çıktığı ve atladığı yer arasında 10 metre mesafe var. Ajanın atlamadan önce bir başkasının zoruyla veya kendi başına 10 metre kadar yürüdüğünü gösteriyor. Evin çevresinde yapılan araştırmalar İngiliz ajanın sır dolu ölümündeki kimi belirsiz noktaları aydınlatacak nitelikte...
Emma Hedvig Christina Winberg, hakkında yurt dışına çıkma yasağı konmuştu.
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