Moskova'daki saldırıyla gündeme gelmişlerdi! CIA'nın kurduğu Liva Fursan yeni suikastler peşinde mi?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova 'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında bir saldırı gerçekleşti. Kremlin'den yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. İddiaya göre ölenlerden 2'si FSB görevlisi idi. Saldırganın Moskova bölgesinde kayıtlı 39 yaşında Yevgeniy Minyurov isimli erkek olduğu bildirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Moskova'daki saldırıya dair çarpıcı tespitler yaptı, CIA 'nın kurduğu örgüt Liva Fursan 'a dair bilinmeyenleri anlattı. İşte Diler'in o yazısından satır başları ve Liva Fursan'ın bilinmeyenleri...Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasındaki saldırı sıradan değildi. Saldırıda CIA tarafından kurulan ve büyütülen Liva Fursan örgütü kullanıldı. Tetikçi de İngiliz'di. Akla ilk gelenşıkkıydı! Liva Fursan el Colan, Pentagon 'a bağlı birimlerin Suriye'de güçlenmesi için kuruldu. Örgüt içinde yer alan bazı önemli isimlerin çok iyi derecede Rusça bilmesi ilginçti!CIA, Moskova operasyonları için Liva Fursan örgütünü büyütüyordu. Güçlendiriyordu. Olay söylendiği gibi FSB merkezinin yakınında olmadı! Tam merkezinde, içinde oldu! Liva Fursan, FSB'nin binasına kadar sızmayı başardı. Bunun nasıl olduğunun pek bir önemi yok.Sızdı! Elbette Rusya içindeki istihbarat birimlerinden de destek aldığı ortada! Saldırgan, daha önce çifte casusluk yaptığı bilinen bir isimdi.Rus kaynaklar bu ismin 39 yaşındaki Yevgeniy Minyurov olduğunu ilan etti.Ancak Yevgeniy Minyurov'un geçen yıl hem ABD'ye hem de İngiltere'ye ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, sonrasında intihar ettiği istihbarat örgütlerince biliniyordu. Kayıtlarda böyleydi!Pentagon'un CIA üzerinden gerçekleştirdiği bu saldırının nedenleri de ortada. Öncelikli olarak İngiltere'nin Ortadoğu ve Akdeniz'le yan yana gelme ihtimali, Rusya'nın da bu gruba dahil olması Washington'ı büyük bir çıkmaza sokabilir. Bunun önüne geçmek istemekteler. Amerika Birleşik Devletleri , Kuzey Akım ve Türk Akım projeleriyle ilgili yaptırım uygulayacağını açıkladı. Hatta Trump da bütçeyi imzalarken, bu iki önemli konuya da onay vermek zorunda kaldı.Moskova'ya uzaktan bakıldığında görülen fotoğraf şu: Rusya, hem ABD hem Türkiye hem de İngiltere ile pazarlık yapıyor. Rusya'nın İngiltere ile ne kadar yakınlaştığını anlatmaya gerek yok.İstanbul'da öldürülen James Gustaf Edward Le Mesurier, ABD ile İngiltere'nin arasının açılması için planlanmıştı. İpler kopsun diye. 9 Aralık 2016'da Ankara 'da suikast a kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da büyük bir planın parçasıydı. Bir Türk polis, Rus büyükelçiyi öldürüyordu. O günlerde Türkiye ile Rusya arasında başlayan yakınlığın bitirilmesi için bu suikast düzenlenmişti. Beklenen olmadı. Rusya ile İngiltere'nin James Gustaf Edward Le Mesurier suikastında karşı karşıya gelmemeleri, aslında boş yere planlanan bir suikast olarak kayıtlara geçti.Rusya Le Mesurier'i hedef göstermiş, CIA da bu fırsatı kaçırmamıştı! Bu nedenle Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) düzenlenen saldırı da İngiltere'ye yıkılacaktı. Hatta James Gustaf Edward Le Mesurier'in intikamı gibi gösterilecekti. Liva Fursan örgütü görevini başarıyla yapsa da plan başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Kremlin, İngiltere'yi suçlamadı.Medya, Liva Fursan adını hala gizlese de yakında çok duyacağımız ortada. Rusya'daki saldırı, FSB'nin içine kadar girmeleri olacakların işareti..Rusya'nın istihbarat merkezinin içine dalmaları, orada silah çekmeleri, FSB görevlilerini vurmaları hiç mi hiç sıradan bir iş değil.Le Mesurier'in evinin önünde 10 kamera varken bile suikast yapanlar, yapabilenler şimdi de Rusya'nın'nın kalbine girdi!ABD, İngiltere'nin Rusya ve Türkiye ile yan yana gelmesini istemiyor. Akdeniz de Suriye de bu! Londra'nın Moskova ve Ankara ile büyüyeceğini bildiği için bunu engellemeye çalışıyor.Peki Ergün Diler'in üzerine basarak dikkat çektiği ve Moskova'daki saldırıda da kilit rol oynayan Liva Fursan mrgütü kim? Bugüne kadar nerelerde ismi geçti? Kimler tarafından hangi operasyonlarda kullanıldı?Birkaç yıl önce Jerusalem Post'ta yer alan bir haberde, İsrail'in Golan Tepeleri'nde en az 7 grubu silahlandırdığını, bunlardan biri olan 400 kişilik Liva Fursan el Colan'a ayda 5000 dolar verdiği yazılmıştı. Bu grubun sözcüsünün Ocak 2017'de Wall Street Journal'adiye konuştuğunu ortay çıkmıştı.CIA, Liva Fursan başta olmak üzere Suriye'de destek verdiği muhalif gruplara Suudi Arabistan'ın stoğundan temin ettiği TOW antitank füzeler temin ediyordu.2016 yılında CIA'in desteklediği Liva Fursan grubu ile, Pentagon'un desteklediği YPG unsurlarından oluşan SDG arasında çatışma yaşanmıştı.

Şubat ayında Mare'de yaşananların çok benzerinin CIA'nin desteklediği gruplar, Pentagon destekli gruplarla aynı şeylerin Azez'de de yaşandığını aktarıldı.

Amerikalı iki grup, Halep ile Türkiye sınırı arasında önemli bir ikmal noktası olan Azez'de ve 3 Mart'ta Halep'e komşu olan Şeyh Maksud'da da karşı karşıya gelmişti. Azez'de yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan CIA destekli Liva Fursan grubunun lideri Faris Bayuş da "Bize saldıran gruplar, kim tarafından destekleniyor olursa olsun onlarla savaşacağız" diyordu.