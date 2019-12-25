Google’ın CEO’su Sundar Pichai'nin maaşı dudak uçuklattı

Bu ayın başında Alphabet CEO'luğuna da getirilen arama motoru Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşının 2 milyon dolar olduğu, kazancın performansa göre 90 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Pichai'ye ayrıca, yeni görevi nedeniyle 120 milyon dolarlık hisse verileceği kaydedildi.
- Ekonomi
- 25.12.2019
- Gazete
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