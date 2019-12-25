Google’ın CEO’su Sundar Pichai'nin maaşı dudak uçuklattı Bu ayın başında Alphabet CEO'luğuna da getirilen arama motoru Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşının 2 milyon dolar olduğu, kazancın performansa göre 90 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Pichai'ye ayrıca, yeni görevi nedeniyle 120 milyon dolarlık hisse verileceği kaydedildi.

Bu ayın başında Alphabet CEO'luğuna da getirilen arama motoru Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşının 2 milyon dolar olduğu, kazancın performansa göre 90 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. Pichai'ye ayrıca, yeni görevi nedeniyle 120 milyon dolarlık hisse verileceği kaydedildi. TÜM MANŞETLER