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  • 27.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 10:22

'cü 'li Senatörün tweetinin ardından serbest kaldı!

karşıtı ve 'cülerin gözbebeği 'li , 3 Aralık'ta 'te gözaltına alınan FETÖ'cü hakkında attı. Markey'in "Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler" sözlerinin ardından ABD vatandaşı dahi olmayan Keskin serbest bırakıldı. Söz konusu ABD'li senatörün daha önce de 'i bir panelde konuşması için çağırmıştı.

ABD'li senatör tweet attı, FETÖ'cü serbest kaldı!

'nün imamı , 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine FETÖ destekçisi ve karşıtlığıyla bilinen 'li resmi Twitter'dan 14 Aralık'ta "Türk vatandaşı Fatih Keskin'in Bosna'da tutuklandı. Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler" paylaşımında bulundu. Bu tweetin ardından 17 Aralık'ta ABD vatandaşı bile olmayan Keskin serbest bırakıldı. FETÖ'cüler bu gelişme üzerine Senatöre teşekkür tweeti yağdırdı.

Markey, 12 Kasım'da "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" panelinde FETÖ'cü 'i çağırmış, konuşma yapmasına izin vermişti.

"DOĞU'DAKİ ASKERLERİN LİSTESİNİ PKK'YA VERDİK"
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan mahrem imam Y.U., Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan askerlerin isimlerinin terör örgütü 'ya verildiğini şöyle anlattı: "İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı. O dönem çok şehit oldu, vicdan azabı çekiyorum."

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KARAKALEM KARAKALEM

KENDİ KÖPEKLERİNİ KORUYACAKLAR TABİİ Kİ.

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cevapla 27.12.2019 10:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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