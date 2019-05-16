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ABD'li senatör, ’cü için devrede

ABD’li senatör, ’cü Kanter için Kanada’ya yalvardı.

Enes Kanter içinde kaldı
Kanada'daki NBA finallerinde ile karşılaşma ihtimali olan 'ın oyuncusu 'cü için ABD'nin Oregon Senatörü Ron Wyden devreye girdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bir mektup gönderdi. "NBA finallerinde Kanter'in Kanada'ya güvenle gidip gelebilmesi için garanti istiyorum" dedi. Kanter'in bir NBA maçı için Mart 2019'da da Kanada'ya gidemediğini hatırlatan senatör Wyden, "Eğer Portland Trail Blazers takımı NBA finallerine ulaşabilirse, Enes Kanter ABD dışına seyahat etme noktasında yeniden güvenlik endişelerini değerlendirmek zorunda kalacaktır" dedi. Türk pasaportu iptal edilen ve ABD pasaportu olmayan Kanter için Başbakan Trudeau'nun cevabı merakla bekleniyor. Wyden'ın sözcüsü Hank Stern, Kanter'in Kanada'ya gitmesi durumunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu tarafından çıkarılan bir belgeyle bu ülkeye seyahat edebileceğini söyledi. ABD'ye ise yeşil kart ile dönebileceğini ifade etti.




Ron Wyden

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