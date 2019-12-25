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Militanlıktan darbeci generalliğe! İşte 'nin desteklediği Hafter gerçeği

'nin desteklediği Hafter, önce sivil hayatı bıraktı! Sonra üniforma giyinip 'yı karıştırdı. Ordusuna 91 ülkeden asker katıldı! Sahadakilere 5 bin, komutanlara 20 bin dolar aylık bağladı!

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