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  • 23.12.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 13:17

: Cemal Kaşıkçı inde 5 kişiye idam cezası! Planlayıcı Kahtani serbest

haberi... Cemal Kaşıkçı iyle ilgili 'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin planlayıcılarından Kahtani ise serbest bırakıldı.


Mahkemesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişiyi suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.



CİNAYETİN PLANLAYICISI KAHTANİ'YE KORUMA!
Cemal Kaşıkçı iyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin kilit isimlerinden Kahtani'ye ve Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.



AHMED ASİRİ DE SERBEST!
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.





Suud el-Kahtani

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