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  • 10.12.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 20:33

ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna "Kaşıkçı" yaptırımı

ABD , gazeteci inde rolü olduğu gerekçesiyle, 'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri açıkladı! Flaş Kaşıkçı kararı

ABD , gazeteci inde rolü olduğu gerekçesiyle, 'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, Uteybi'nin insan hakları ihlallerindeki rolüne yapıldı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti iğrenç ve kabul edilemez bir suçtur. Bugünkü adımımız ise Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik cevabımızın bir adımıdır. Bu sebeple bakanlığımız Muhammed el Uteybi'yi Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine eklemiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Suudi Arabistan yönetiminden Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için adil ve şeffaf bir yargılama kapsamında cinayette rol alan kişilerin sorumlu tutulması istenen açıklamada, "Cinayetle ilgili tüm gerçekleri aramaya, Kongreye danışmaya ve buna katılanları sorumlu tutmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

ÇEÇEN BAKAN DA LİSTEDE
Öte yandan aynı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olan Aslan Iraskanov'un da ülkedeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Iraskanov'un daha önce Çeçenistan yönetimi altında emniyet güçlerinin başında olduğu ve 27 kişinin yargısız infazına sebebiyet verdiği belirtildi.


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