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  • 14.12.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 11:55

'den Kaşıkçı hamlesi! Bir ay süre verdiler

Kongresi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, (MBS) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığını açıklaması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne () bir ay süre tanıdı.

ABD'den Kaşıkçı hamlesi! Bir ay süre verdiler

Söz konusu talep, Temsilciler Meclisinin dün genel kuruldan geçirdiği "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı.

medyasına göre, Başkan 'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, yönetimini, Kaşıkçı'nın ölümünden ve Yemen'deki savaştan sorumlu tutan maddelerin kaldırılması için adına Kongre üyeleriyle pazarlık yaptı ancak tasarının son halinde söz konusu maddeler yeniden eklendi.

"OLDUKÇA ÇARPICI OLACAK"
Tasarıya ilişkin 'a konuşan Demokrat Vekil Tom Malinowski, bin Selman'ın Kaçıkçı inden bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, 'dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti.

Malinowski, şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne farklı bir sonuç yayımlaması konusunda baskı yaparsa şaşırmam. Bu yüzden konuyu takından takip edeceğiz. Ayrıca istihbarat kurumlarının ne düşündüğünü önceden bilmek gibi bir avantajımız var çünkü bize zaten gizli bir ortamda anlattılar. Bu sebeple bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak."

TRUMP'IN MASASINA GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR
Tasarının imzalanması için Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisinden geçen bütçe tasarısının gelecek hafta Senatoda oylanması, daha sonra imzalanması için Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor.

DNI yetkililerinin yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörü Gina Haspel de 5 Aralık 2018'de Kongre üyelerini bilgilendiren brifing düzenlemiş, Kaşıkçı'nın son anlarını ve cinayetle ilgili bağlantıları anlatmıştı.

Brifingden çıkan Kongre üyeleri, MBS'nin cinayete dahil olduğu konusunda daha emin olduklarını dile getirmişlerdi.

ABD da geçen hafta, gazeteci Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu gerekçesiyle, 19 Suudi yetkiliyle Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi cinayette rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

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