Türkiye'nin tarihi Doğu Akdeniz hamlesi Alman basınında: Erdoğan Avrupa'yı aşağılık kompleksine soktu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda oldukça kararlı. Bölgedeki Türk gemileri çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye, bölgedeki hakimiyetini sürdürmek için Libya ile mutabakata vardı. Tehditlere karşı, KKTC'ye de SİHA konuşlandırdı.

TARİHİ HAMLELER ALMAN BASININDA

Türkiye'nin bölgede attığı adımlar, Alman medyası tarafından mercek altına alındı. Ülkede yayın yapan Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dış politikada attığı adımlarla Avrupa Birliği'ni aşağılanmış bir psikolojinin içine soktuğunu yazdı. Almanlara göre; Türkiye aynı hissi Ruslara da yaşatıyor.

AVRUPA'YI AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE SOKTU

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 aldıktan sonra ABD'yi hava üslerini kapatmakla tehdit ettiğini hatırlatan gazete, Doğu Akdeniz'de yaşananların, Libya'ya asker göndermeye hazırlanmanın ve KKTC'ye SİHA göndermenin, Avrupa Birliği'nde aşağılık kompleksine neden olduğunu yazdı.

Gazetenin yorum kısmında, Türkiye'nin hamleleri sıralandıktan sonra "Erdoğan, bu şekilde hem AB hem de Rusya'nın kendilerini aşağılanmış hissetmesine neden oluyor." denildi.