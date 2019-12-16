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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 13:15

'den kalkan İHA 'deki ilk görev uçuşuna başladı! 10 saat sürmesi bekleniyor

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından 'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı. İHA'nın 'deki ilk görevinin yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ilk görev!

'den Kuzey Cumhuriyeti'ne () giden ilk insansız hava aracı (İHA), 'deki ilk görev uçuşuna başladı.

KKTC 'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından KKTC Geçitkale Havaalanı'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı.

Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşunun, yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

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