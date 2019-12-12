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Takvim'e konuştu: ’e Türk damgası

T'nin 'de mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de 2 sondaj sürüyor. 2020'de 5 yeni kuyu daha açacağız. Nerede ne varsa bulacağız" dedi.

Doğu Akdeniz’e Türk damgası
Enerji Bakanı Fatih Dönmez Takvim'e konuştu:

Akdeniz'de 5 yeni kuyu açılacak.

3'üncü sondaj gemisi yolda.

Nerede ne varsa arayacağız, tarayacağız, bulacağız.

Türkiye'nin 'de mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, mutabakatın devreye girmesi ile birlikte 'dan Trablus'a kadar olan bölgede yapılacak tüm hidrokarbon arama, üretim faaliyetleri ile boru hattı projelerinin 2 ülkenin iznine tabi olacağını belirterek, "Ülkemizi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon denklemi dışında tutma çabaları vardı. Bu hamle ile ile Libya birlikte denklemin içerisine girdik" dedi.



Dönmez, Doğu Akdeniz'de Fatih ve Yavuz gemilerinin yanına dahil olacak üçüncü gemi alımıyla ilgili görüşme yapıldığını kaydetti. Dönmez, "Doğu Akdeniz'de 2 sondaj sürüyor. 2020'de 5 yeni kuyu daha açacağız. Nerede ne varsa bulacağız" dedi.

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