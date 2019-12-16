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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 16:02

: İHA'mız, ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

, 'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin () ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 'den 'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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