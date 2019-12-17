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  • 17.12.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:41

TV: , Hamas ve FKÖ anlaştı! Yeni devlet kurulacak, itiraza yaptırım var!

Lübnan merkezli TV, ABD Başkanı Trump'ın - çatışması için bir çözüm olarak nitelendirdiği "Yüzyılın Anlaşması" belgesinin taslağını yayınladı. Yayınlanan belgeye göre, yeni bir Filistin Devletinin kurulması için İsrail, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) anlaştı. FKÖ ve Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde, ABD'nin Filistinliler için sağlayacağı tüm mali desteğini iptal edeceği ve diğer ülkelerin de Filistinlilere yardım etmesine engel olacağı belirtildi. Aynı şekilde İsral'in anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail'e yönelik ekonomik desteğin kesileceği öne sürüldü.

İsrail, Hamas ve FKÖ anlaştı!

Lübnan merkezli televizyon kanalı tarafından ortaya çıkarılan belgelerde , Hamas ve Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında kısa süre içinde üçlü bir anlaşma imzalanacağı ifade edildi. Anlaşmaya göre, ve Gazze Şeridinde "Yeni Filistin" adı altında yeni bir devlet kurulacak. Yahudilerin Arap evlerini satın alması, Arapların da Yahudilere ait evleri satın almasına izin verilmeyeceği belirtildi. Anlaşmada, Kudüs ve kutsal yerlerin bugün olduğu gibi kalacağı vurgulandı.

"ONAYLANDI" İDDİASI
Al Mayadeen'e göre proje, ABD, Avrupa Birliği ve Körfez Ülkeleri tarafından onaylandı.

"YENİ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN 30 MİLYAR DOLAR"
Yeni Filistin devletinin kurulması için ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde 30 milyar dolar harcayacağı ifade edildi. Yeni Filistin Devletinde yalnızca polisin silah taşımasına izin verileceği belirtilirken İsrail'in yeni kurulacak devleti dış tehditlere karşı koruyacağı dile getirildi. Yeni Filistin Devleti'nin İsrail'e söz konusu koruma için de ödeme yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Hamas güçleri tamamen silahsızlandırılacak ancak üyelerine aylık maaş bağlanacak. Gazze Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'ın İsrail ile çatışmaya girmeyeceği de öne sürüldü.

ANLAŞMAYI REDDEDERLERSE İSRAİL VE FİLİSTİN'E YARDIMLAR KESİLECEK
FKÖ ve Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde, ABD'nin Filistinliler için sağlayacağı tüm mali desteğini iptal edeceği ve diğer ülkelerin de Filistinlilere yardım etmesine engel olacağı belirtildi. Aynı şekilde İsral'in anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail'e yönelik ekonomik desteğin kesileceği öne sürüldü.

KUDÜS, İSRAİL'İN BAŞKENTİ YAPILDI
Aralık ayı başlarında ABD Temsilciler Meclisi, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli bir çözüme olan desteğini onaylamıştı. ABD Başkanı da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirterek, Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait bir bölge olarak tanımlamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kasım ayında Washington'un işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcileri yasa dışı olarak görmediklerini açıklamıştı.

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