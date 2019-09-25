Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistinlileri katleden, topraklarını işgal eden ve yayılmaya devam eden katil İsrail'i dünyanın gözleri önünde sert sözlerle eleştirdi. BM'nin bu duruma kayıtsız kalmasına da tepki gösterdi.

Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" diye sordu.

"Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:

DÜNYAYA HAYKIRDI: MAZLUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına, vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansının çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi, bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir."

FAŞİST NETANYAHU İFTİRA ATARAK SALDIRDI

Başkan Erdoğan'a Siyonist İsrail'in faşist Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan görüntülü yanıt geldi. Uluslarası kamuoyunca sahiplenilen sözleri sonrası öfkelenen Netanyahu, "Türkiye'de Kürtlere hak ihlali yapılıyor" diyerek küstahça iftirada bulundu.

Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm ve işgali dünyaya haykırdığı sözlerine karşılık olarak "Kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail'e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver." sözlerini sarfetti. Netanyahu'nun "Ermenilere ve Kürtlere karşı katliam yapıldı" iftirasıyla saldırıya geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.