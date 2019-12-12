Suudi Arabistan'ın yeni işbirlikçisi YPG! Türkiye karşıtı eğitiyorlar!

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülke yönetiminde söz sahibi olması sonrası Türkiye düşmanlığına soyunan Suudi Arabistan, DEAŞ sonrası PKK/YPG ile bağlarını daha da güçlendiriyor. Rus Nezavisimaya gazetesi, YPG'li bir heyetin, Suudi Arabistan Hükümeti'yle görüşmek için Riyad'ı ziyaret ettiğini yazdı.

Rus gazetesine göre, YPG'li bir heyet, Riyad yönetiminin daveti üzerine "Rojava bölgesinin geleceği hakkında müzakerede bulunmak üzere" geçtiğimiz Perşembe günü Suudi Arabistan'a gitti. Haberde, ziyaretin "YPG ile işbirliğine bir süreden beri büyük önem atfeden Suudi rejimin, bölgede Türk ve İran nüfuz alanının genişlemesine karşı koyma girişiminin bir parçası olduğu" belirtiliyor.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu askeri güçlerini çekmeyi duyurmasından sonra oluşabilecek boşluktan Türkiye ve İran'ın faydalanabileceği konusunda Suudi yönetiminin kaygılarının bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeyine ilgisinin Suudi ve YPG yetkilileri arasındaki yoğun temaslar sırasında somutlaştığı kaydedilirken, geçen haziran ayında Suudi Arabistan'ın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Sebhan'ın Deyrezor'u ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Semir Sebhan'ın Deyrezor'da ABD'li diplomatların yanı sıra Arap aşiret şeyhleri ve YPG yöneticileri ile müzakereler yaptığının belirtildiği haberde, Sebhan'ın kendisi açısından ilk sayılmayan bu ziyaret sırasında Arap kabile şeyhlerine PKK/YPG'ye destek sunma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

YPG'YE ASKERİ EĞİTİM VERİYOR

Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye nüfuzunu etkisiz hale getirmek için de çalıştığını, ancak önceliğinin İran ve İran'la birlikte hareket eden silahlı gruplara karşı koymak olduğunun belirtildiği haberde, askeri uzmanların PKK/YPG ve Riyad arasında askeri iş birliğinin sürekli mevcut olduğunu, Suudi Arabistan tarafının YPG'ye askeri destek ve eğitim sunulduğu ifade edildi.

Daha önce de ABD'nin desteğiyle terör örgütüne yüz milyonlarca dolarlık yardım sağlayıp, örgüte eleman sağlayan hatta kuruluşunda rol aldığı DEAŞ'taki militanlarını YPG'ye yönlendiren Suudiler, örgütü çıkarları doğrultusunda kullanmak arzusunda.

Rusya Uluslararası İşler Konseyi'nde uzman olan Kirill Siminof'un görüşlerine de yer verilen haberde, Suudi Krallığı'nın YPG'ye İran ve Türkiye'ye karşı bir araç olarak baktığı ve ABD tarafından desteklenmeleri koşuluyla Riyad'ın YPG'yi desteklediği ve iş birliğini artırdığı kaydedildi.