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  • 14.06.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 21:43

Skandal! terör örgütü /'ya destek talebi

'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer , 'de terör örgütü / işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

Suudi bakandan skandal talep!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , ABD'nin karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile / işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

SKANDAL TALEP
Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, ve ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

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