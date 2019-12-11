Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Le Point'in skandala imza attığı Ekim sayısına Fransa Dış Haberler Derneği'nin '2019 Büyük Ödülü' verildi.

Fransa Uluslararası Basın Derneği (Association de la Presse Etrangere en France), ödülü Le Point dergisinin Ekim ayı sayısına verme nedenini açıklarken de skandal ifadelere imza attı. Dernek, "Basın özgürlüğü tehditleri karşısında Türkiye'nin Suriye'deki işgali ve Kürtlerin kaderi ile ilgili cesur ve titiz sayısı için" verildiğini açıkladı.

Ödülün üzerinde Başkan Erdoğan'ın haklarında suç duyurusunda bulunduğu derginin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert'in isimleri yer aldı.

Ödüle layık görülen kapakta Başkan Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu: Yok edici" ifadeleri yer alıyordu. Derginin içinde ayrıca Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında bir makale yer alıyordu.

LE POİNT DERGİSİNE SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edilmişti.

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulanmıştı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunulmuştu.

TÜRKİYE'DEN SERT AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi. 2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.