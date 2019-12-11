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  • 11.12.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:24

Başkan Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fransız dergisine ödül!

ve Başkan Erdoğan düşmanlığıyla nam salan dergisi Ekim sayısına 2019 Uluslararası Basın verildi. Hemen hemen her sayısında Başkan Erdoğan’ı hedef alan dergi, Ekim sayısında Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde "Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu: Yok edici" ifadeleri yer vererek skandala imza atmıştı.

Başkan Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Le Point dergisine ödül!

Başkan 'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu 'in skandala imza attığı Ekim sayısına Dış Haberler Derneği'nin '2019 ' verildi.

Fransa Uluslararası Basın Derneği (Association de la Presse Etrangere en France), ödülü Le Point dergisinin Ekim ayı sayısına verme nedenini açıklarken de skandal ifadelere imza attı. Dernek, "Basın özgürlüğü tehditleri karşısında 'nin 'deki işgali ve Kürtlerin kaderi ile ilgili cesur ve titiz sayısı için" verildiğini açıkladı.

Ödülün üzerinde Başkan Erdoğan'ın haklarında suç duyurusunda bulunduğu derginin yayın direktörü ve yazarı 'in isimleri yer aldı.

Ödüle layık görülen kapakta Başkan Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu: Yok edici" ifadeleri yer alıyordu. Derginin içinde ayrıca Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında bir makale yer alıyordu.

LE POİNT DERGİSİNE SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan'ın avukatı , müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin, 5237 sayılı 'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edilmişti.

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulanmıştı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunulmuştu.

TÜRKİYE'DEN SERT AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi. 2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

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