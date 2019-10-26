kendi göbeğini kendi kesip düğmeye bastı. Barış Pınarı Harekatı 'nı başlattı. Sınırını terör örgütü PKK PYD 'den arındırdı. Batı ise Türkiye 'nin haklı operasyonuna destek vermek yerine terör örgütünün yanında yer aldı. Fransız " Le Point " dergisi Başkan Tayyip Erdoğan'ı kapak yapıp akılalmaz yalanlar kullandı. Etienne Gernelle adlı Fransız'ın yönettiği dergi, askerimizi de ırkçılıkla suçladı! Ancak Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'ı terör zulmünden kurtardı. Bölgenin yaralarını sarmak için seferberlik başlattı. Teröristlerin yaktığı hastane yakınlarına mobil klinik açtı. Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı. Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, Türk devletine teşekkür ederek, "Allah Türkiye'den razı olsun" ifadesini kullandı. TSK , tarafından kurulan mobil fırın da günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıttı.Başkan Erdoğan, "Le Point" dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve Yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

byad

Tel Ave Resulayn'da mayın temizleyen Mehmetçik, Suriyeli bir kadının doğum sancısının arttığını öğrendi. Hemen zırhlı araçla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Türk askerine teşekkür eden anne, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koydu.