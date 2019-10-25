Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point Dergisi Yayın Direktörü Etienne Gernelle ve Le Point Dergisi yazarı Romain Gubert hakkında, yayımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aleni hakaret edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir ki şüphelilerin beyanları, tümüyle hezayandan ibarettir. Siyaset kurumu ve medyası bir terör örgütüyle angajman ilişkisine giren bu ilişki çerçevesinde terör örgütünün propaganda aracına dönüşen Fransa'dan hakikat kırıntısı olabilecek bir açıklama beklemek gerçekçi olmayacaktır. Tarihi soykırım ve katliamların dramatik örnekleri ile dolu bir ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımıza insanlık adına bir şeyler öğretmeye çalışması ve çalışırken de asılsız ithamlarla suçlaması tipik bir hadsizlik örneğidir. Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yazdıkları yazıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Yayınlanan derginin dağıtılması, videonun ve dergiye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekir."

Dilekçede, şüpheliler hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'ndan kamu davası açılması istendi.

TÜRKİYE'DEN TOKAT GİBİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi.

2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

NE OLUMUŞTU?

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı.Dergi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi?" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE "DİKTATÖR" DEMİŞLERDİ

Avrupa'da İslam düşmanı ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti. Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile biliniyordu.