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  • 04.12.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:35

Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Beyaz Saray, Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başkanı arasında yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

ABD'den Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin ilk açıklama

Beyaz Saray, Londra'daki Liderler Zirvesi kapsamında Başkanı ile Cumhurbaşkanı 'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği konularını ele aldı." denildi.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumunun ardından, bir araya gelmişti. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürmüştü.

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