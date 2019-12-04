Trump'tan Türkiye açıklaması

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.



Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Erdoğan ile Kürtleri (PKK/YPG) görüştük. Güvenli bölge ve sınırın durumu iyi, devam ediyor. Bunun için Türkiye'yi bundan dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.