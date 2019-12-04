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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 16:53

Trump'tan açıklaması

'da gerçekleşen hakkında konuşan Başkanı , " bir NATO ülkesi olarak oldukça iyi bir iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Türkiye açıklaması

Erdoğan ve Trump, ana oturumun ardından, bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Erdoğan ile Kürtleri (PKK/YPG) görüştük. Güvenli bölge ve sınırın durumu iyi, devam ediyor. Bunun için Türkiye'yi bundan dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

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