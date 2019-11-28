Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.11.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 20:17

'taki de ölü sayısı 45'e yükseldi

'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Arnavutluk depreminde ölü sayısı artıyor

'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriArnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri