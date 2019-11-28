Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ülke dün de 5.6 büyüklüğünde bir depremle yeniden sarsıldı. Öte yandan Yunanistan'da da dün 5.9 şiddettinde bir deprem yaşandı.
- Güncel
- 28.11.2019
- Gazete
Arnavutluk beşik gibi
Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ülke dün de 5.6 büyüklüğünde bir depremle yeniden sarsıldı. Öte yandan Yunanistan'da da dün 5.9 şiddettinde bir deprem yaşandı.
- 450 kilo ele geçirildi! Anında imha edildi
- Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor
- İnce duyurdu: Biraz önce Rahmi Turan aradı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.