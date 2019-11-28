Arnavutluk beşik gibi Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ülke dün de 5.6 büyüklüğünde bir depremle yeniden sarsıldı. Öte yandan Yunanistan'da da dün 5.9 şiddettinde bir deprem yaşandı.

Arnavutluk'ta önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ülke dün de 5.6 büyüklüğünde bir depremle yeniden sarsıldı. Öte yandan Yunanistan'da da dün 5.9 şiddettinde bir deprem yaşandı. TÜM MANŞETLER