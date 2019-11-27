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  • 27.11.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:30

Son dakika: 'ta 5,6 büyüklüğünde bir daha!

Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden () yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir daha meydana geldiği bildirildi.

Arnavutluk'ta bir deprem daha!

'yaki 6,4 büyüklüğündeki in etkileri sürerken 5,6 büyüklüğünde bir daha meydana geldi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden () yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

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