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  • 26.11.2019 07:22
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:32

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde

Avrupa-Akdeniz 'ta 6.4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. , , Karadağ, , , Hırvatistan ve 'da da hissedildi.

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