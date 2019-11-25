Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
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