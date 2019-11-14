Alman basınında kıskançlık krizi: Sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk heyetiyle ABD'de Başkan Trump ile yaptığı görüşme ve görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki liderin yaptığı açıklamalar Alman basını kıskançlık krizine soktu.

PATRON KİM?

Alman Spiegel Online gazetesi, "Patron Kim?" başlığıyla yayımladığı analizde Erdoğan açısında olumlu bir bilanço çıkarıyor:

"Beyaz Saray'da -en azından- kamuoyuna yansıyan, basın toplantısı kısmında; sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan'mış gibiydi. Türkiye Cumhurbaşkanı bu fırsattan istifade ederek, basın mensupları önünde ABD'ye öğüt verdi ve eleştirdi.[...] Ziyaretten memnun olması gereken taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı. Buluşma somut bir sonuç getirmedi. Ancak Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine girmesiyle ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir müddet ciddi bir biçimde sarsılmış olduğu izlenimi, bu ziyarete hiç bir şekilde yansımadı. Görünen o ki, Trump Erdoğan'la ilişkileri sil baştan başlatmak niyetinde."

ZEIT ONLINE: ZİYARET ERDOĞAN'IN İŞİNE YARADI

Zeit Online ise, Erdoğan ve Trump için "Ruh ikizi" başlığıyla verilen yorumda da bun başlıklar vurgulanıyor:

Suriye'nin kuzeyinin durumu ne olacak? ABD, Erdoğan'ın ülkedeki sığınmacıları Suriye'nin kuzeyine yerleştirme planına destek verecek mi? Amerikan yönetimi Türkiye'nin ricasını yerine getirip YPG ile işbirliğini bitirecek mi? Kürtlere ne olacak? İki liderin bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Ancak Washington ziyaretinin Erdoğan'ın işine yaradığını söylemek mümkün. Çünkü Trump'la her doğrudan temas Türkiye Cumhurbaşkanı için bir kazanım niteliğinde. İşte iki lider arasındaki bu kişisel bağ da bu iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin tamamen kopmamış olmasının ana sebebi."





DÜNYA MEDYASININ GÜNDEMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KAZANAN TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini dünya medyası son dakika olarak gördü.

Uluslararası medya görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın skandal mektubu Trump'a iade ettiğini, Trump'un sessiz kaldığını yazdı.

Medyada, Erdoğan'ın ABD'de ABD'nin desteklediği PKK/PYD- YPG'nin terör örgütü olduğunu deklare ettiği sözleri öne çekilirken, görüşmenin Türkiye'nin lehine sonuçlandığı ifade edildi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri ve teşekkürü de flaş olarak duyuruldu.





THE INDEPENDENT: İŞLER ERDOĞAN'IN LEHİNE

İngiliz merkezli The Independent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın yolladığı mektubu Trump'a geri verdiğini duyurdu. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin desteklediği PKK/PYD-YPG'nin terörist olduğunu açıkladığını servis etti. Haberde, "İşler Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray'ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir" yorumuna yer verildi

FİNANCİAL TİMES: TRUMP ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYRANI

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararları eleştirdiğini, Trump'ın ise Erdoğan'ın "büyük hayranı" olduğunu söyleyerek Ankara'nın askeri gücünden övgüyle bahsettiğini ve Bağdadi'nin operasyonu sırasındaki "büyük yardımlarından dolayı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi.



RUSYA MEDYASI: MEKTUP GERİ VERİLDİ

Rus haber ajansı Ria Novosti haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Donald Trump'a saygısız mektubunu geri verdi. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi.



DİE WELT: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, TRUMP ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Alman Die Welt, görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD-YPG'nin terör örgütüdür" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" denildi.







Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz" sözlerine geniş yer ayırdı. Trump'ın övgüsün ise Alman Die Welt, "Çok garip" ara başlığıyla haberleştirdi.

HANDELSBLATT: GÜLEN'İN İADESİ İSTENDİ

Alman Handelsblatt Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör elebaşısı Gülen'in iadesini istediğini yazdı. Handelsblatt Gazetesi'nde yer alan haberde, "Erdoğan, Gülen'in Amerika'da yaşıyor olmasının kabul edilir olmadığını ifade ederek, ABD'nin, tıpkı Türkiye'nin de teröristleri başka ülkelere iade ettiği gibi "bu teröristi" Türkiye'ye iade etmesini umduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi. Gazete, Trump'ın "Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım" sözlerine de haberinde yer verdi.



BİLD: ORTAK DÜŞMANLARI AB!

Alman Bild Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini, "Trump Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump ve Erdoğan ilk önce eşleriyle ardından da ikili olarak Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında ise uzlaşma içerisinde olduklarını sergilediler. Ortak düşmanları ise AB!" şeklinde yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın AB ve NATO hakkındaki açıklamalarına yer veren gazete, görüşmeyi hedef aldı.

DPA: SICAK KARŞILAMA

Alman haber ajansı DPA, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oldukça sıcak karşıladığını, görüşmenin iyi geçtiğini servis etti.

FRANSIZ HABER AJANSI AFP: TRUMP'TAN ERDOĞAN'A DOSTLUK VURGUSU

Fransız haber ajansı AFP son dakika haberinde, "Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı çarşamba günü Beyaz Saray'da kabul eden Amerikan Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile "dostluğunun" eskiliğinin altını çizdi. Görüşme, haftalardır devam eden ihtilaflara rağmen gerçekleşti. Oval Ofis'te Erdoğan'ın yanında Trump, "Uzun zamandır dostuz" dedi." İfadelerini kullandı.





İTALYA MEDYASI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÖNE ÇEKTİ

İtalya'daki özel haber ajansı Adnkronos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında, "Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır" sözlerine yer verdi. Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Erdoğan'ın büyük hayranıyım ve Cumhurbaşkanı ile Türk halkına terörle mücadeledeki iş birliği için minnettarım." dediği aktarıldı.

AVUSTURYA MEDYASI: TRUMP, ERDOĞAN'A YAĞ ÇEKTİ

Avusturya yayın organı Kurier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini, "İnanılmaz" şeklinde servis etti. Haberde Kurier, "ABD Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'na sırnaşık bir şekilde yağ çekti ancak Erdoğan bundan pek etkilenmedi" ifadelerine yer verildi.



YUNANİSTAN MEDYASI: GÜLEN'İN İADESİ İSTENDİ

Yunan yayın organı Zougla ise haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'i "baş terörist" olarak nitelendirdi, iadesini istedi" dedi.

SKY NEWS ARABİYA: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEĞİ DURDURUN

Birleşik Arap Emirlikleri yayın organı Sky News Arabiya haberinde, "Erdoğan Washington'daki açıklamasında, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan terör örgütü YPG'ye desteğini durdurmasını talep ettiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

İran Fars Haber Ajansı ise görüşmeyi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Ben onun taraftarlarındanım. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ve güçlü ordusuna sahiptir. DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el Bağdadi'yi yok etme konusunda Türkiye'nin verdiği yardım çok yararlıydı" şeklinde haberleştirdi.