ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ "SOYKIRIM" DEMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

LİNDSAY GRAHAM KİMDİR?

64 yaşındaki Lindsay Graham, 2003'ten bu yana ABD Senatosu'nda görev yapıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasındaki Graham aynı zamanda, Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komisyonlar arasında yer alan Adalet Komisyonu'nun da başkanı olarak görev yapıyor.

Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı süre zarfında Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurmasıyla gündeme gelmişti.

ABD'li senatör Lindsey Graham, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmesi sebebiyle İran'a uygulanan yaptırımlardan beri Türkiye için "En felç edici" yaptırımların üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.