Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul'daki evinin yakınlarında ölü bulundu.

"SON DÖNEMDE AŞIRI STRES NEDENİYLE ANTİDEPRESAN KULLANIYORDU"

Ekipler, olayla ilgili olarak eski İngiliz istihbarat subayının eşi Hedving Christina (39)'nın ifadesine başvurdu. Le Mesurier'in ikinci eşi olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı kadın, eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle uyku ve antidepresan ilaçlar kullandığını ve iğne tedavisini olabilmek için birkaç gün önce Büyükada'daki evlerinden ayrılarak bu adrese taşındıklarını belirtti. Christina, olay günü saat 04.00'e kadar ayakta olduklarını, eşinin ilaçlarını aldıktan sonra uyuduklarını, saat 05.30 sıralarında dairenin kapısının çalınması üzerine uyandığında eşini yanında görmediğini ve dairenin penceresinden aşağı baktığında eşinin yerde hareketsiz halde yattığını gördüğünü söyledi.

RUSYA VE SURİYE REJİMİ TARAFINDAN AJANLIKLA İTHAM EDİLİYORDU

Öldürülüp, öldürülmediği tartışılan Le Mesurier, Beyaz Baretliler'in kurucusu olarak biliniyor. Beyaz Baretliler, Esed rejiminin bombardımanına karşı farklı meslek gruplarının bir araya gelerek sivilleri kurtarma ekibi olarak biliniyor. Fakat Beyaz Baretliler Rusya ve Suriye rejimi tarafından ajanlıkla itham ediliyor. Farklı ülke ve kuruluşlar tarafından finanse edildiği iddia ediliyor.

"MAYDAY RESCUE VAKFI'NIN YAKININDA BULUNDU"

İngiliz yayın organı BBC Türkçe'nin haberine göre bir Beyaz Baretliler çalışanı, Le Mesurier'in cansız bedeninin, Karaköy'deki Mayday Rescue Vakfı'nın ofisinin yakınlarında, sokakta bulunduğunu, bedenin ilk olarak çevredeki caminin müezzini tarafından fark edildiğini söyledi. Mayday Rescue Vakfı'nın en önemli projesi, Beyaz Baretliler'e desteğiydi. Vakıf çalışanı, bu ofiste Le Mesurier'in bir odası bulunduğunu ifade etti.

LE MESURIER KİMDİR?

İngiliz vatandaşı Le Mesurier, İngiliz ordusunun eski bir askeri istihbarat görevlisiydi. 2014 yılında, amacını 'çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi' olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu.

SURİYE'YLE İLGİLİ FAALİYETLER YÜRÜTTÜ

Vakıf, Lübnan ve Mogadişu'da bazı projeler geliştirmekle birlikte asıl olarak Suriye'yle ilgili faaliyet yürüttü. Vakfın Suriye projeleri için 2015'te İstanbul'da bir ofis kurdu. Le Mesurier, Mayday Rescue Vakfı'nın başkanlığını yürütmeye devam ediyordu.

AVRUPA VE ABD FONLUYORDU

Mayday Rescue'nün sitesinde vakfa maddi destekte bulunan ülke ve kurumlar şöyle sıralanıyor: Birleşmiş Milletler, Danimarka, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD ve Kanada hükümetleri, Katar Kalkınma Fonu ve birçok hayırsever.

KRALİÇE 2. ELIZABETH'DEN ŞÖVALYELİK ÜNVANI ALDI

İngiliz BBC'nin aktardığına göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 2016 yılında, "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetlerden ötürü" Le Mesurier'ye şövalyelik unvanı verdi.

RUSYA LE MESURİER'NİN ESKİ BİR MI6 AJANI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Le Mesurier'nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını iddia etti.

Zakharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunun bildirildiğini de öne sürdü.

BEYAZ BARETLİLER KİMDİR?

Mayday Rescue Vakfı'nın sitesinde en büyük program olarak Suriye'deki Beyaz Baretliler grubunun desteklenmesi gösteriliyor. Beyaz Baretliler'in internet sitesinde, Suriye'nin yerelinde sivil, acil yardım gruplarının 2013'te oluşmaya başladığı, 2014'te bunların bir araya gelerek Beyaz Baretliler'i kurduğu ve grubun demokratik bir şekilde seçilen bir yönetimi olduğu belirtiliyor.

Grup, birçok Batı ülkesinde insani yardım yönüyle öne çıkıyor ve önemli destek görüyor. Türkiye'deki Beyaz Baretliler gönüllülerine Arama Kurtarma Derneği de (AKUT) eğitim desteği verdi.

2016'da BBC Türkçe'ye konuşan Beyaz Baretliler yetkilileri, "belki de öleceklerini bile bile insanların yardımına koştuklarını" söylemişti.

Grup, 2016'da alternatif Nobel ödülü olarak görülen Right Livelihood ödülü alan kurumlar arasında yer aldı.

Grubun çalışmalarını anlatan Netflix yapımı 'Beyaz Baretliler' belgeseli 2017 yılında en iyi kısa belgesel film ödülünü kazandı.

Beyaz Baretliler'in Halep kentindeki çalışmalarını anlatan 'Last Men in Aleppo' (Halep'teki Son Adamlar) ise aynı yıl Sundance Film Festivali'nde belgesel dalında Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

BEYAZ BARETLİLERE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Grubu eleştirenlerin başında Suriye rejimi ve onun Rusya geliyor. Bu eleştirilerin temelinde grubun 'insani yardım kılıfını kullanarak Suriye yönetimi karşıtı propaganda yaptığı' iddiası yer alıyor.

'EL KAİDE' İDDİASI

Grubu eleştirenler Beyaz Baretlilerin 'El Kaide bağlantılı grup üyeleri dâhil birçok militana bünyesinde yer açtığını, sahada onlarla işbirliği içinde hareket ettiğini' öne sürüyor.

Grubun bazı videolarının 'gerçek değil mizansen olduğu' da iddialar arasında.

'İSRAİL DEVLETİ İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VARDI'

Bu arada İsrail, 2018 yılında grup üyelerini Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e alıp oradan Ürdün'e göndererek tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu IDF, Beyaz Baretlilerin tahliye edilmesi talebinin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi.

Bu da grubun İsrail devleti ile de yakın ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.