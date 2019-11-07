Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:24

yine terörden yana tavır aldı! 'ye yardıma hazırız!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı ile tüm hayalleri suya düşen terörist devlet , ’ın kolu ’ye yardıma hazır olduklarını açıkladı. İsrail Hotovely, “İsrail, özellikle diplomatik ve insani alanda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtler’in içinde olduğu derin gerilimi anlıyoruz ve onlara bir dizi kanal üzerinden yardımcı oluyoruz” dedi.

Terör devleti İsrail'den YPG'ye yardım!

'nin 'nin kuzeyinde başlattığı ile büyük hayalleri suya düşen terör devleti İsrail'in Tzipi Hotovely, İsrail'in, bölgede 'ın etkisine karşı denge unsuru olarak gördüğü terör örgütü 'nın Suriye kolu 'ye yardım sağladığını ve 'yle görüşmelerde YPG'lilerin savunuculuğunu yaptığını belirtti.

Türkiye, ABD Başkanı yönetiminin ekim ayı başında Suriye'nin kuzeyinden bin Amerikan askerini aniden çekme kararı almasından sonra Suriye'de YPG'ye karşı operasyon başlatmıştı. Washington'ın IŞİD'e karşı savaşta sahada işbirliği yaptığı YPG'liler ise ABD'nin bu hamlesini "kendilerine ihanet" olarak değerlendiriyor.

"YARDIMCI OLUYORUZ"
Suriye'den asker çekme, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Başkan Trump'la kamuoyu önünde görüş ayrılığı yaşadığı nadir konulardan biri konumunda bulunuyor. Netanyahu, 10 Ekim'de "yürekli Kürt halkına" insani yardım önerisinde bulunmuş, daha da ileri giderek, YPG'nin Türkiye ve Suriyeli müttefiklerinin olası "etnik temizliğiyle" karşı karşıya kaldıklarını savunmuştu.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely, Meclis'te yaptığı açıklamada, önerinin kabul edildiğini söyledi. Hotovely, "İsrail, özellikle diplomatik ve insani alanda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtler'in içinde olduğu derin gerilimi anlıyoruz ve onlara bir dizi kanal üzerinden yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Hotovely, İsrail'in yardımlarıyla ilgili ayrıntı vermedi ancak "Amerikalılar'la görüşmelerde Kürtler konusundaki hakikatleri ortaya koyuyoruz. Kürt halkından yana tavır takınmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

İsrailli Bakan, "İsrail'in, Suriye'nin kuzeyindeki bölgede ılımlı ve Batı yanlısı unsurlar olarak Kürtler'in ve diğer azınlıkların gücünün muhafaza edilmesinde gerçekten belirgin bir çıkarı var. Suriye'nin kuzeyinde Kürtler'ın kontrolunun olası çöküşü, İsrail açısından olumsuz ve tehlikeli bir senaryodur. Bu tür bir gelişmenin, bölgede İran'ın öncülük ettiği olumsuz unsurların güçlenmesine yol açacağı kesinlikle nettir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİsrail yine terörden yana tavır aldı! YPG'ye yardıma hazırız!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri