Sabah saatlerinde Beyoğlu'nda sokakta bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan cesedin yapılan ilk incelemesinde ellerinin ve ayaklarının kırık olduğu belirlendi. Ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'a ait olduğu belirlendi. 48 yaşındaki eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi Lemesurier'in Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk bulgulara göre İngiliz ajanın ölümünün "yüksekten düşmeye bağlı ölüm" olduğu üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Lemesurier'ın eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşi, eve yabancı birinin girip çıkmadığını söyledi.

Lemesurier'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını aktaran eşi, "Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm." bilgisini verdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Beyoğlu ilçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayıyla ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili görevlendirildi.

EVİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak çevresinde önlem alırken, James Gustaf Edward Lemesurier'in kaldığı 3 numaralı bina da mühürlendi.