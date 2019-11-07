Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.11.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:47

'dan " kilit öneme sahip ülke" açıklaması

Genel Sekreteri Jens , Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında 'nin kilit öneme sahip olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Norveç, , ve ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler" ifadelerini kullandı.

NATO'dan kritik Türkiye açıklaması

Genel Sekreteri Jens , 'de Körber Vakfı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun önemine dikkati çekti.

Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." ifadesini kullandı.

İttifak üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını NATO'nun talep ettiği düzeye getirmelerini isteyen Stoltenberg, 'nın savunma harcamalarını 'ye iyilik olsun diye değil aksine kendi güvenliğini sağlama noktasında artırması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada da, 'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtmiş, "DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı." ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriNATO'dan "Türkiye kilit öneme sahip ülke" açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri