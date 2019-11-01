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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:20

'dan 'ye yeni kod ad! Anlamı duyanları şaşırttı!

’nın ürettiği ve Başkan Erdoğan’ın da yakından incelediği beşinci nesil savaş uçağı ’nin ’daki yeni kod adı ortaya çıktı. NATO, Su-57’ye "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdi.

NATO'dan Su-57'ye yeni kod ad!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (), 'nın beşinci nesil savaş uçağına "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdi. Scramble Magazine'de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak "Frazor" adı verilen Su-57'nin kod adı daha sonra değiştirildi.

Su-57'ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Su-57 ilk uçuşunu 2010'da gerçekleştirdi. Süpersonik hızda seyir uçuşuyla yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra modern aviyonik sistemi ve düşük görünürlük özelliği ona rakipleri karşısında üstünlük sağlıyor.

NATO RAKİPLERİNİN PLATFORMLARINI KOD İSİMLERLE KAYIT ALTINA ALIYOR
Kodlar NATO'da, Rusya, ve diğer rakip ülkelerin ürettiği askeri, denizcilik, havacılık ve roket teknolojisini sembolize etmek ve sınıflandırmak için kullanılıyor.

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