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  • 05.11.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 21:47

Trump'tan değerlendirmesi: Çok iyi bir başlangıç

Başkanı , 'in güneyindeki krizi sona erdirmesi beklenen 'nın imzalanmasına ilişkin, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan flaş açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Başkanı , resmi Twitter hesabında, Fransız haber ajansı AFP'nin hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin () desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen imzalanmasına ilişkin haberini alıntıladı.

Trump, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." mesajını paylaştı.

YEMEN'İN GÜNEYDEKİ OLAYLAR
BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından , konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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