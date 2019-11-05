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  • 05.11.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 09:58

Son dakika: Trump duyurmuştu! , ’ndan ayrılmak için resmi başvuru yaptı

Son dakika... , ndan ayrılmak için resmi başvuru yaptı. ABD Başkanı , 2017 yılında ’da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ABD ekonomisine istihdam kaybı yaşattığını savunmuştu.

ABD resmen başvurdu! Ayrılıyorlar

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından 190 ülkenin imzaladığı anlaşmaya ilişkin, "Bugün 'ndan resmi geri çekilme sürecine başlıyoruz. ABD, tüm emisyonları azaltma, esnekliği artırma, ekonomimizi büyütme ve vatandaşlarımız için enerji sağlama konusundaki dünya liderliğindeki rekorumuzla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir modeldir" ifadelerini kullandı.



'DİĞER ÜLKELERE EKONOMİK AVANTAJ SAĞLIYOR'
ABD Başkanı , 2017 yılında 'da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iklim değişikliği ile mücadeleden ziyade, diğer ülkelere, ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını ve ABD ekonomisine 3 trilyon dolar kayba yol açacağını iddia etmişti.

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