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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 22:03

'den 'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama! Operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığından terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " tarafından dün gece ’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi

MSB'den Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığından terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

1. tarafından dün gece 'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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