Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de görüşerek Suriye konusunda mutabakata varmasının yankıları sürüyor. Rusya'da gerçekleştirilen iki liderin tarihi görüşmesini dünya yakından takip etti. Soçi'de kabul edilen mutabakatın Suriye'nin kuzeyinde uygulanmaya başlamasıyla bir çok ülkeden yorumların gelmesine neden oluyor. Bu bağlamda Fransız bir diplomat Türkiye ve Rusya'nın kabul ettiği Suriye mutabakatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



"ULUSLARARASI GÜÇ DENGESİNDE DEĞİŞİME NEDEN OLUR"

Bloomberg'e konuşan Fransız diplomat, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişime neden olacağını söyleyerek Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.



AB JEOPOLİTİK STRATEJİSİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ

Fransız diplomat, Türkiye'nin, Rusya ile yakınlaşmasının, uluslararası güç dengesinde Avrupa'yı jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmeye zorlayacak bir değişime neden olabileceğini söyledi.