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  • 25.10.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 12:20

Terör sevici panikte! BM'ye çağrısı: Güç dengeleri değişiyor vaziyet alın

diplomat, Soçi'de varılan mutakatıyla ilgili olacak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Fransız diplomat, 'nin ile yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişime neden olacağını belirterek AB'nin jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Terör sevici Fransa panikte!

ve Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de görüşerek konusunda mutakata varmasının yankıları sürüyor. Rusya'da gerçekleştirilen iki liderin tarihi görüşmesini dünya yakından takip etti. Soçi'de kabul edilen mutabakatın Suriye'nin kuzeyinde uygulanmaya başlamasıyla bir çok ülkeden yorumların gelmesine neden oluyor. Bu bağlamda bir diplomat ve Rusya'nın kabul ettiği Suriye mutabakatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"ULUSLARARASI GÜÇ DENGESİNDE DEĞİŞİME NEDEN OLUR"
Bloomberg'e konuşan Fransız diplomat, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının uluslararası güç dengesinde değişime neden olacağını söyleyerek Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

AB JEOPOLİTİK STRATEJİSİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ
Fransız diplomat, Türkiye'nin, Rusya ile yakınlaşmasının, uluslararası güç dengesinde Avrupa'yı jeopolitik stratejisini yeniden değerlendirmeye zorlayacak bir değişime neden olabileceğini söyledi.

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