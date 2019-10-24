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Terörist sevici n vekil haddini aştı! 'nda Türk çikolatasını yere fırlattı

'nın  milletvekili , skandal bir hareket yaptı. 'nın sivillerin üzerine bomba yağdırdığı yalanını ortaya attı. Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.

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