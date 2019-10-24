İtalya'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir hareket yaptı. TSK'nın sivillerin üzerine bomba yağdırdığı yalanını ortaya attı. Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.
İtalya'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir hareket yaptı. TSK'nın sivillerin üzerine bomba yağdırdığı yalanını ortaya attı. Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.
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