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  • 23.10.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:46

sevici n vekil haddini aştı! 'nda Türk çikolatasını yere fırlattı

n sağ parti milletvekili , teröristlere sivil gibi göstererek 'na dil uzattı. olağan oturumunda kendini kaybeden hadsiz vekil, Türk parlamenterin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.

'nın milletvekili , skandal bir harekete imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında 'ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERE SİVİL DEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek 'li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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