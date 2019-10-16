Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Peskov'un, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz, ancak Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun, güvenlik sağlama konusundaki menfaat ve görevleriyle orantılı olmasını bekliyoruz" dediği bildirildi.
Peskov'un, harekatın ne kadar süreceğine dair sorulan soruya ise "Herhangi bir tarih vermek zor" cevabını verdiği belirtildi.
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