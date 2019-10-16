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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:44

Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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