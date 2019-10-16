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  • 16.10.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:29

’da tayfun felaket: 74 kişi öldü

Hafta sonundan itibaren 'yı etkisi altına alan , dördüncü gününde ve bilanço her geçen gün  daha da ağırlaşıyor. Yetkililer, çarşamba günü itibarıyla 74 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Japonya’da tayfun felaket: 74 kişi öldü

'yı etkisi altına alan nedeniyle bugüne kadar 74 kişi hayatını kaybetti.

Tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar ve sert rüzgarların, ülke genelinde 73 akarsu yatağında taşmaya neden olduğu kaydedildi. Taşan nehirler nedeniyle su basan bölgelerde 13 binden fazla ev kullanılamaz hale gelirken, 1.100 ev de kısmen tahrip oldu.

12 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Çarşamba günü itibarıyla 12 bin evin, halen elektriksiz olduğu açıklandı. Yerel tren seferleri tayfunun ardından büyük oranda normale dönse de tayfun, bazı seferlerinde aksamalara neden oldu.

Hokuriku Hızlı Treni'nin vagonlarının bulunduğu depoyu basması nedeniyle 120 tren vagonunun zarar gördüğü, operasyonların tamamen normale dönmesinin 2 hafta alabileceği bildirildi.

Bu süre zarfında Tokyo ile Kanazawa arasındaki seferlerin, yalnızca yüzde 60'ının gerçekleştirileceği öğrenildi. Hükümetten özel bütçe Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün gerçekleştirilen meclis bütçe komisyonu toplantısında, hükümetin Hagibis Tayfunu'ndan etkilenen felaketzedeler için afet yardımı olarak 6.5 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

TAHLİYE EDİLECEK
Yardım fonlarının 2019 ulusal bütçesinden finanse edileceğini kaydeden Abe, söz konusu rakamın yardım malzemelerinin felaketzedelere acilen ulaştırılması ve desteğin arttırılması için kullanılacağını söyledi.

İtfaiye, polis, sahil güvenlik ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) mensubu 110 bin personelin arama kurtarma çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiğini hatırlatan Abe, dünden bu yana 16 şehirdeki 58 farklı noktada sel sularının tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

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